В Австрии фермер “закрыл на карантин” 15 заробитчан из Украины

В округе Линц-Ланд в Австрии владелец фермерского предприятия по переработке овощей закрыл на карантин 15 сезонных рабочих из Украины, опасаясь, что они больны коронавирусом и могут заразить других работников.

Об этом рассказала консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич.

— Да, эту информацию подтвердил в разговоре со мной доктор Вольфганг Экер, директор рабочей палаты Верхней Австрии. По его словам, ситуация имела место, и 15 сезонных рабочих из Украины были “закрыты на карантин”, как он выразился, “нечестным фермером”, — сообщила она.

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Зинкевич добавила, что украинцы за помощью в посольство не обращались.

К слову, 12 украинцев согласились с такими ограничениями, но остальные трое были против и написали жалобу на работодателя. После этого к ситуации подключилась земельная служба по защите прав рабочих.

— Мы продолжим мониторить ситуацию. Она находится на контроле австрийских компетентных органов. Директор рабочей палаты Верхней Австрии сообщил, что обязательно свяжется с нами, если нужна будет помощь от посольства Украины, — добавила Зинкевич.

К слову, ранее это фермерское предприятие уже становилось объектом инспекции службы по защите прав рабочих. Тогда рабочие жаловались, что им приходится трудится до 72 часов в неделю.