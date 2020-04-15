В зоопарке Германии животных могут начать скармливать хищникам из-за нехватки денег

В зоопарке города Ноймюнстер в Германии животных могут начать скармливать хищникам из-за кризиса связанного с коронавирусом.

Режим изоляции, который был введен во всех странах мира серьезно отразился и на зоопарках. Люди перестали их посещать и их приходится закрывать.

В Ноймюнстере просят о пожертвованиях, чтобы прокормить животных.

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Директор зоопарка Верена Каспари привела в пример тюленей и пингвинов, которым ежедневно требуется большое количество свежей рыбы.

— Я лучше усыплю их, чем позволю им голодать. В худшем случае придется скормить одних животных другим, — сказала она.

Также она отметила, что даже такие меры могут не спасти зоопарк.

По ее словам, этой весной зоопарк недополучит около €175 тыс.

Напомним, в Германии приняли решение ослабить карантинные ограничения. При условии соблюдения карантинных мер намерены возобновить работу непродовольственных магазинов с площадью до 800 квадратных метров.