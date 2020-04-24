Билл Гейтс предложил пять идей для победы над коронавирусом

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предложил пять идей, которые должны помочь остановить пандемию коронавируса и вернуть мир к экономической активности.

По его словам, пандемия похожа на мировую войну, в которой все страны оказались на одной стороне баррикад.

Пять идей Билла Гейтса для победы над коронавирусом:

1. Необходимо лечение симптомов, вызванных поражением коронавирусом. Оно является эффективным в 95% случаях. Наличие этого лечения, даже при отсутствии вакцины, позволит людям вернуться к привычному образу жизни.

2. Потенциальным лечением может быть плазма пациентов, переболевших коронавирусом, и производство синтетических антител, которые лучше всего работают против вируса. Наибольшую надежду дают антивирусные препараты и такие, которые меняют иммунный ответ организма. В последнюю категорию входит гидроксихлорохин.

В среднем на разработку вакцины от новой болезни, которая является действенной и эффективной, уходит пять лет. Учитывая внимание и ресурсы, Гейтс считает, что результата можно ждать от девяти месяцев до двух лет.

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3. Нужно широкомасштабное тестирование, включая ПЦР-тесты, которые люди могут сделать себе самостоятельно. Фонд Билла и Мелинды Гейтс поддержал исследование, доказавшее, что эти тесты столь же эффективны, как и медицинские работники. Важно лишь то, смогут ли правительства, обеспечить условия карантина человека, проживающего в тесном помещении с другими членами семьи.

4. Отслеживание контактов. Некоторые страны требуют от пациентов предоставить информацию об их местонахождении за последние 14 дней, содержащую данные геолокаций с телефонов и банковской карты. Гейтс заявил, что существуют приложения, которые помогут человеку вспомнить, где он был и с кем контактировал, и добровольно поделиться этой информацией.

Например, есть приложения, которые с использованием блютуза, проявляют телефоны людей, которые находятся рядом. После получения положительного результата на коронавирус им можно отправить об этом сообщение и порекомендовать провериться.

5. Постепенное открытие экономики, возобновление коммерческой и общественной деятельности. Это будет выглядеть как нечто среднее между карантином и обычной жизнью: люди смогут выходить, но не так часто и не скапливаться; посетители ресторанов занимают лишь каждый второй столик, в самолетах остается пустым среднее место. По мнению Гейтса, к этой фазе большинство развитых стран перейдут в последующие месяцы.

Напомним, 4 апреля Билл Гейтс заявил, что для минимизации последствий пандемии коронавируса США нужно потерпеть еще десять недель строгой изоляции.

Источник: GatesNotes