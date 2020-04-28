Трамп заявил, что имеет точное представление о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет точное представление о том, как сейчас себя чувствует глава КНДР Ким Чен Ын.

— Но я не могу сейчас говорить на данную тему, — сказал он.

После это Трамп сказал, что надеется на то, что у Ким Чен Ына “все хорошо”.

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Также он добавил, что информация о главе КНДР станет известна им “в не очень отдаленном будущем”.

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что Ким Чен Ын тяжело заболел после неотложной операции на сердце. Журналисты ссылаются только на источники, а официальные лица в Северной Корее молчат.

28 апреля советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил, что Ким Чен Ын здоров и чувствует себя хорошо.