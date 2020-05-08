США хотят запретить выдачу виз студентам и высококвалифицированным специалистам

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность продления действия указа о частичном запрете иммиграции и внести в него дополнительные ограничения на въезд.
Новый указ может быть подписан ужев мае.
Иммиграционные ограничения, которые хотят ввести:
— запрет на выдачу рабочей визы H1-B для высококвалифицированных иностранных специалистов,
— запрет на визы H2-B для временных работников, которые не задействованы в сельском хозяйстве,
— запрет студенческих виз с правом работы.
Действие этих ограничений может продлиться несколько месяцев или даже лет.
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По словам источников The Wall Street Journal, администрация руководствуется тем, что этот шаг получит широкую поддержку в обществе на фоне распространения Covid-19.
Напомним, 22 апреля Трамп подписал указ о 60-дневном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий из-за негативных экономических последствий коронавируса. Он заявил, что документ не будет затрагивать временно прибывающих в США и работников фермерских хозяйств.
Источник: The Wall Street Journal