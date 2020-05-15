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Медики Нидерландов советуют на время карантина завести себе секс-друга

В Нидерландах одиноким мужчинам и женщинам рекомендовали завести себе секс-друга на время карантина.

Такой совет дали в Институте здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.

С 23 марта в стране действует так называемый умный карантин – к себе в гости можно приглашать до трех человек при условии, что между ними не будет физического контакта.

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Однако позже рекомендации были пересмотрены с учетом обстоятельства, что люди без пары тоже хотят иметь определенную форму физической близости.

— Обсудите, как это лучше всего сделать вместе. К примеру, встречайтесь с одним и тем же человеком, с которым вы имеете физический или сексуальный контакт при условии, что вы оба не болеете. Честно проговорите с этим человеком то, со сколькими еще людьми вы встречаетесь. Чем их больше — тем больше шансов распространения коронавируса, — говорится в сообщении.

Также советуется воздерживаться от секса парам, у которых коронавирусом болеет один из партнеров.

— Секс с собой или с другими людьми на расстоянии. Как вариант — эротические рассказы или мастурбация, — говорят специалисты.

Напомним, по состоянию на 15 мая в Нидерландах зафиксирован 43 681 случай инфицирования коронавирусом.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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