По состоянию на утро 15 июня коронавирус в мире обнаружили у 7 899 547 человек, за сутки это количество случаев увеличилось на более чем 113 тыс.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 433 019 человек, а за сутки почти 3 тыс.

Полностью выздоровели уже 4 108 029 пациентов.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 2 094 058;

Бразилия — 867 624;

Россия — 528 267;

Индия — 320 922;

Великобритания — 297 342.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

США — 19 920;

Бразилия — 17 086;

Индия — 11 382;

Россия — 8 835;

Чили — 6 938.

Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

США — 115 732;

Бразилия — 43 332;

Великобритания — 41 783;

Италия — 34 345;

Франция — 29 410.

15 июня Украина находится на 35 месте из 215 по количеству больных Covid-19. В стране зафиксировано 31 157 случаев, а за сутки прирост составил — 648. На прошлой неделе в Украине существенно увеличилось количество новых случаев коронавируса. Ежедневно диагноз Covid-19 подтверждается у более чем 600 человек.

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Страны, в которых ослабили карантин

15 июня Украина возобновляет авиасообщение. Дипломаты вели переговоры о разрешении полетов в Азербайджан, Болгарию, Грузию, Турцию и на Кипр.

С 15 июня Греция открывает границы. Туристы из стран, где фиксируют большое количество больных, должны будут пройти тест на Covid-19.

Также сегодня во Франции, в регионе Иль-де-Франс в Париже, начнут работать кафе и рестораны.

Узбекистан с 15 июня возобновляет международное авиасообщение. Рейсы будут делиться на зеленые, желтые и красные. Это будет означать, что в “зеленой” стране стабильная ситуация с Covid-19 и карантин соблюдать не надо, из желтой — нужно соблюдать домашний карантин и для красной зоны — 14 дней обсервации или карантина.

Для сравнения, коронавирус в мире 14 июня обнаружили у 7 786 042 человека. Лидерами по количеству больных и количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество летальных случаев достигло 115 436 человек.