Выявлен еще более заразный штамм коронавируса — главный инфекционист США

В случае мутации коронавирус может становиться более заразным.

Об этом рассказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По его словам, согласно данных ученых, возможность мутации вируса позволит ему быстрее размножаться, и, вероятно, будет способствовать накоплению более высокой концентрации у заболевшего человека.

Читайте: Коронавирус начал мутацию — исследование

Также он отметил, что у врачей пока нет доказательств того, что мутация вируса приводит к более тяжелым последствиям для организма человека, чем первоначальный штамм Covid-19.

Кроме того, Фаучи рассказал о статье, в которой говорилось, что новый вирусный штамм, вероятно, впервые появился в Италии.

Новый штамм коронавируса

В мае ученые обнаружили новый штамм коронавируса. В докладе, опубликованном исследователями из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе в США, отмечается, что быстрое и широкое распространение Covid-19 предоставляет вирусу “широкие возможности” для мутации.

Авторы отметили, что одна конкретная мутация, названная Spike D614G, “вызывает беспокойство”.

По их мнению, этот штамм распростанился в Европе в начале февраля и быстро стал самой доминирующей формой Covid-19. Также эта мутация заменила первоначальную форму вируса из Уханя.