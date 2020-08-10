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Факты / Мир / Мировые новости

Тела вытащили на дорогу, а авто сожгли: в Африке убили шестерых граждан Франции

В Нигере в Африке неизвестные расстреляли авто, в котором находились восемь человек. Из них шестеро были гражданами Франции и двое местных.

Все убитые были сотрудниками неправительственной организации ACTED — Агентства технического сотрудничества и развития, которое занимается поддержкой уязвимых слоев населения во всем мире.

Нападение произошло в регионе Куре, который находится недалеко от столицы.

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Известно, что убийцы на мотоциклах догнали машину и расстреляли авто. После этого они вытащили тела погибших на дорогу и сожгли машину.

Глава Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Нигера Махамаду Иссуфу. Пока точно не известно, кто совершил атаку, но есть предположения, что к этому могут относиться джихадисты, которые активны в этом регионе.

Франция рекомендует своим гражданам воздержаться от путешествовий в большинство регионов Нигера.

Франция в Африке

В конце 2019 года французские войска нанесли удар по джихадистам в Мали с помощью ударных беспилотников. Они атаковали возле города Мопти группу исламистов Катиба Масины, которые пытались окружить французских коммандос.

Тогда были убиты 40 джихадистов.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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