24 страны ЕС подписали ноту протеста против санкций США по Северному потоку-2

24 из 27 стран Евросоюза подписали ноту протеста против американских санкций относительно строительства Северного потока-2.

Документ был направлен МИД США еще 12 августа, но об этом стало известно только сейчас.

Большинство стран Евросоюза договорились о единой позиции несмотря на то, что далеко не все поддерживают строительство газопровода.

Читайте: Германия обещает контрсанкции США на выступления против Северного потока-2

Три страны ЕС все же отказались подписывать обращение. О том, какие это страны пока не сообщается.

Санкции США против Северного потока-2

В декабре 2019 года США впервые ввели санкции против газопровода Северный поток-2 .

Они были нацелены на суда, которые принимают участие в прокладке труб под водой.

24 июля Сенат США проголосовал за проект оборонного бюджета на 2021 год, в котором заложены дополнительные санкции против Северного потока-2.

На этот раз они коснутся компаний, которые причастны к строительству газопровода.