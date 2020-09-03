Газета New York Post назвала Киев российским

В популярной американской газете New York Post появилась заметка, в которой Киев назвали российским городам.

В тексте говорится о женщине, которая вышла на крыло самолета через аварийный люк после того, как судно приземлилось в Киеве.

— Перегревшейся женщине не терпелось сойти с рейса в России, — говорится в заметке.

Также в тексте неправильно написали название столицы – Kiev вместо Kyiv.

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В материале New York Post ссылается на издание Sun, но они о не пишут о российском городе Киеве.

Заметка вышла 2 сентября, но по состоянию на 3 сентября она все еще не исправлена.

“Российский” Крым на картах

Ситуация с изображением украинских территорий не редкость для иностранных СМИ. Чаще всего аннексированный Крым присваивают России. Время от времени подобные ошибки появляются на картах многих авторитетных изданий.

В апреле The New York Times опубликовало карту с Крымом в составе РФ. Это была карта-инфографика пандемии Covid-19.

Ранее это же издание допустило подобную ошибку в статье про украинского бизнесмена.