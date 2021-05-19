Мальдивы могут исчезнуть к концу века, если мир не будет действовать быстро и слаженно в борьбе с изменениями климата. Такое заявление сделала министр окружающей среды, изменения климата и технологий страны Аминат Шауна.

Она отметила, что если экологический вред будет продолжаться текущими темпами, то страна уйдет под воду к 2100 году.

— Мы не выживем. Изменение климата реально, и мы наиболее уязвимая страна в мире. Здесь только мы, наши острова и море, — сказала Шауна.

Всемирный экономический форум подсчитал, что к 2050 году изменения климата испытают влияние 80% людей в мире. В то же время ученые предполагают, что уровень моря может подняться на 1,1 метра к 2100 году.

Если подобные прогнозы оправдаются, то государство южноазиатского архипелага, известное своей островной жизнью, может претерпеть изменения больше всех.

— Сегодня 80% из 1 190 островов страны находятся только на метре над уровнем моря, что делает их особенно уязвимыми к повышению уровня моря. Уже 90% островов сообщили о затоплении, 97% об эрозии береговой линии и 64% о серийной эрозии, — сказала Шауна.

Она добавила, что будущее страны, людей на Мальдивах и их культуры зависит от сегодняшний действий.

Шауна отметила, что Мальдивы уже ввели несколько адаптационных мер для минимизации влияния климатических изменений, таких как защита побережья и общественные программы для повышения устойчивости.

Мальдивы — страна в северной части Индийского океана, которая расположена на 1 196 коралловых островах. При этом заселенными являються 203 острова. Столицей Мальдив является крупнейший город страны Мале.

Что нужно для победы над глобальным потеплением?

Во время виртуального климатического саммита основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал мировое сообщество разрабатывать новые технологии для борьбы с изменениями климата.

Подробнее о том, что может приостановить изменение климата по мнению Билла Гейтса, читайте в материале Фактов ICTV.