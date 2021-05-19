Палестинка открыла огонь из М-16 по израильским военным

19 мая на Ближнем Востоке в зоне конфликта гражданка Палестины, вооружившись автоматической винтовкой М-16, открыла огонь по израильским военным и гражданским.

Событие произошло в поселении Кирьят-Арба возле Хеврона.

Женщину, которая напала на военнослужащих и мирных жителей Израиля, убили. В результате стрельбы пострадавших нет.

Так, палестинка подошла к посту израильских военных. Там она достала М-16 и начала стрелять по ним.

В частности, она успела выпустить 28 пуль, прежде чем ее убили. Также женщина успела расстрелять еще весь магазин, который был рядом.

ניסיון הפיגוע בקריית ארבע: המחבלת הייתה חמושה ברובה m-16@carmeldangor pic.twitter.com/p8YP0saiat — כאן חדשות (@kann_news) May 19, 2021

שלפה M-16 — ונורתה: תיעוד ניסיון הפיגוע בקריית ארבע ממצלמות האבטחה@carmeldangor pic.twitter.com/tEQkwreYAe — כאן חדשות (@kann_news) May 19, 2021

Сейчас Минобороны Израиля расследует, как эта винтовка попала в руки женщины.

Обострение на Ближнем Востоке

Больше недели продолжается обострение конфликта между Израилем и Палестиной.

В течение этого времени Израиль и сектор Газа выпустили в сторону друг друга тысячи ракет.

В частности, за неделю обострения конфликта минимум 212 палестинцев погибло. Среди них 61 ребенок и 36 женщин.

Противостояние между странами Ближнего Востока началось со столкновений, вспыхнувших, когда израильские власти решили выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме, который является спорной территорией.

Источник: Kan