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Факты / Мир / Мировые новости
Анастасія Рогожінська |

Палестинка открыла огонь из М-16 по израильским военным

загострення на Близькому Сході

19 мая на Ближнем Востоке в зоне конфликта гражданка Палестины, вооружившись автоматической винтовкой М-16, открыла огонь по израильским военным и гражданским.

Событие произошло в поселении Кирьят-Арба возле Хеврона.

Женщину, которая напала на военнослужащих и мирных жителей Израиля, убили. В результате стрельбы пострадавших нет.

Так, палестинка подошла к посту израильских военных. Там она достала М-16 и начала стрелять по ним.

В частности, она успела выпустить 28 пуль, прежде чем ее убили. Также женщина успела расстрелять еще весь магазин, который был рядом.

Сейчас Минобороны Израиля расследует, как эта винтовка попала в руки женщины.

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Обострение на Ближнем Востоке

Больше недели продолжается обострение конфликта между Израилем и Палестиной.

В течение этого времени Израиль и сектор Газа выпустили в сторону друг друга тысячи ракет.

В частности, за неделю обострения конфликта минимум 212 палестинцев погибло. Среди них 61 ребенок и 36 женщин.

Противостояние между странами Ближнего Востока началось со столкновений, вспыхнувших, когда израильские власти решили выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме, который является спорной территорией.

Источник: Kan

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