Трубопровод Северный поток-2 является плохой сделкой — Белый дом

Строительство трубопровода Северный поток-2 — это плохая сделка. Поскольку этот проект грозит не только Украине, но и европейской энергетической безопасности.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Администрация Байдена четко заявляла, что трубопровод Северный поток-2 — это плохая сделка. Это российский геополитический проект, который грозит европейской энергетической безопасности, безопасности Украины, партнеров и союзников на восточном фланге НАТО, — отметила она.

Хотя ранее американские СМИ сообщали, что Штаты могут отменить санкции против компании-оператора строительства газопровода Северный поток-2, чтобы якобы не разрывать отношения с Германией.

Позиция Госдепа

Со своей стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен также выступил против Северного потока-2, когда разговаривал с министром иностранных дел Германии.

Он в очередной раз заявил, что Штаты не поддерживают строительство газопровода, который прокладывают по дну Балтийского моря, чтобы увеличить транспортировку российского газа в Европу через Германию.