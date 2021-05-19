Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена может состоятся уже в июне. Об этом сообщил заместитель Офиса президента Игорь Жовква.

— График Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, такая встреча обязательно состоится, — сказал Жовква.

В июне 46-й президент США будет находиться с рабочим визитом в Европе. Это будет первая зарубежная поездка Байдена с тех пор, как он приступил к обязанностям президента.

Во время европейского турне Байден планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос отношений Вашингтона и Москвы.

14 мая посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона готова ко всем форматам двусторонней встречи Зеленского и Байдена, то есть не только в Украине или США.

Дипломат подтвердила, что сейчас и посольство в США, и их американские коллеги в Киеве работают над визитами Зеленского в США и Байдена в Украину.

Телефонный разговор Байдена и Заленского

2 апреля на фоне эскалации на Донбассе и стягивания российской военной техники к украинской границы состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского.

Президент США во время разговора раз подтвердил поддержку США Украины. Также президенты обсудили борьбу с коррупцией и пандемию Covid-19.