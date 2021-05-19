Европейской союз официально открыл границы для туристов из третьих стран, которые полностью прошли курс вакцинации от коронавируса.

Такое Евросоюз изменил перечень стран к которых применяются жесткие правила пересечения границы, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Вигард.

Кроме перечня, ЕС изменили критерии отбора стран, к которым будут применяться усиленные требования для пересечения границы.

— Чтобы уменьшить риск распространения штаммов коронавируса в ЕС, Совет согласовал новый чрезвычайный механизм прекращения, который позволяет странам-членам действовать быстро и скоординировано, — отметил Кристиан Вигард.

Covid-паспорта ЕС

Европейский союз не смог согласовать единую систему сертификатов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса.

Переговоры по этому поводу возобновят 20 мая, а полностью запустить систему хотят до начала лета 2021 на территории Евросоюза.