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Софія Зінов'єва |

ЕС открывает границы для провакцинированных туристов

ЕС открывает границы для провакцинированных туристов

Европейской союз официально открыл границы для туристов из третьих стран, которые полностью прошли курс вакцинации от коронавируса.

Такое Евросоюз изменил перечень стран к которых применяются жесткие правила пересечения границы, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Вигард.

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Кроме перечня, ЕС изменили критерии отбора стран, к которым будут применяться усиленные требования для пересечения границы.

— Чтобы уменьшить риск распространения штаммов коронавируса в ЕС, Совет согласовал новый чрезвычайный механизм прекращения, который позволяет странам-членам действовать быстро и скоординировано, — отметил Кристиан Вигард.

Covid-паспорта ЕС

Европейский союз не смог согласовать единую систему сертификатов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса.

Переговоры по этому поводу возобновят 20 мая, а полностью запустить систему хотят до начала лета 2021 на территории Евросоюза.

Фото: Pixabay

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