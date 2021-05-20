В Индии в двух штатах объявлена эпидемия мукормикоза на фоне осложненной ситуации с коронавирусом.

В штатах Раджастан и Телангана зафиксировано уже более 100 больных этим редким недугом.

Большинство случаев зафиксировано в городах Джайпур, Джодхпур, Сироха и Кота, отметил глава Минздрава штата Телангана Сриниваса Рао.

Глава Минздрава Раджастана сообщил о создании специализированного отделения в больнице Савай Ман Сингха для больных мукормикоз.

Опасность мукормикоза

Редкое инфекционное заболевание мукормикоз, которое называют черным грибком, начало распространяться в Индии на фоне эпидемии коронавируса.

Признаком болезни изначально является заложенность носа, которая перерастает в носовое кровотечение.

Впоследствии на лице начинают появляться черные участки кожи, пациент может потерять зрение, а смертность доходит до 50%.

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Источник: The New Indian Express

Фото: The New Indian Express