В Индии в двух штатах объявлена эпидемия мукормикоза на фоне осложненной ситуации с коронавирусом.
В штатах Раджастан и Телангана зафиксировано уже более 100 больных этим редким недугом.
Большинство случаев зафиксировано в городах Джайпур, Джодхпур, Сироха и Кота, отметил глава Минздрава штата Телангана Сриниваса Рао.
Глава Минздрава Раджастана сообщил о создании специализированного отделения в больнице Савай Ман Сингха для больных мукормикоз.
Опасность мукормикоза
Редкое инфекционное заболевание мукормикоз, которое называют черным грибком, начало распространяться в Индии на фоне эпидемии коронавируса.
Признаком болезни изначально является заложенность носа, которая перерастает в носовое кровотечение.
Впоследствии на лице начинают появляться черные участки кожи, пациент может потерять зрение, а смертность доходит до 50%.
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Источник: The New Indian Express
Фото: The New Indian Express