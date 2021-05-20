PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

Черный грибок: в двух индийских штатах объявлена эпидемия мукормикоза

Черный грибок: в двух индийских штатах объявлена эпидемия мукормикоза

В Индии в двух штатах объявлена эпидемия мукормикоза на фоне осложненной ситуации с коронавирусом.

В штатах Раджастан и Телангана зафиксировано уже более 100 больных этим редким недугом.

Читайте
В ближайшие дни Индия получит гумпомощь от Украины - Зеленский

Большинство случаев зафиксировано в городах Джайпур, Джодхпур, Сироха и Кота, отметил глава Минздрава штата Телангана Сриниваса Рао.

Глава Минздрава Раджастана сообщил о создании специализированного отделения в больнице Савай Ман Сингха для больных мукормикоз.

Опасность мукормикоза

Редкое инфекционное заболевание мукормикоз, которое называют черным грибком, начало распространяться в Индии на фоне эпидемии коронавируса.

Признаком болезни изначально является заложенность носа, которая перерастает в носовое кровотечение.

Впоследствии на лице начинают появляться черные участки кожи, пациент может потерять зрение, а смертность доходит до 50%.

Подробнее об опасности мукормикоза читайте на сайте Фактов ICTV.

Источник: The New Indian Express

Фото: The New Indian Express

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка