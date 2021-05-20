Глава министерства иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Израилю требуется еще несколько дней для полного завершения военной операции в секторе Газа.

Ашкенази подчеркнул, что у Израиля есть еще несколько военных целей в секторе Газа, для чего нужно больше времени.

По данным СМИ, Блинкен подчеркнул, что США ожидают скорейшего завершения операции.

Об этом должностные лица стран поговорили в ходе телефонного разговора, во время которого Блинкен также отметил, что США больше не могут поддерживать Израиль в Совете Безопасности ООН, хотя и блокируют французскую инициативу.

Инициатива Франции

19 мая Франция обнародовала проект резолюции Совета Безопасности, который призывает прекратить боевые действия в секторе Газа.

Зато миссия США при ООН отказалась участвовать в обсуждении текста и выступила решительно против этой инициативы.

Обострение на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась 10 мая 2021 года.

С тех пор боевики исламской организации ХАМАС и армия Израиля выпустили в сторону друг друга тысячи ракет, некоторые из которых достигли цели.

За семь дней погибли по меньшей мере 212 палестинцев и 10 израильтян.