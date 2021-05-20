Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС может вступить в силу 21 мая

Режим прекращения огня между властями Израиля и террористами ХАМАС, которые контролируют сектор Газа, может наступить в пятницу, 21 мая.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американские и зарубежные источники.

По данным издания, власти Египта достигли прогресса в переговорах с боевиками ХАМАС. В то же время источники отмечают, что власти Израиля “приближаются к достижению своей цели”.

Также издание утверждает, что администрация президента США Джо Байдена тоже ожидает прекращения огня 21 мая.

Секретарь центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб сообщил, что прекращение огня между ХАМАС и Израилем может быть достигнуто в течение 24 часов.

Портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщил, что Израилю для завершения военной операции против палестинских боевиков понадобится еще несколько дней.

Конфликт между палестинцами и Израилем достиг пика 10 мая. После беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме ХАМАС начал ракетный обстрел.

Причиной обострения конфликта стало решение Израиля выселить из квартала Шейх-Джаррах арабские семьи, которые там жили.