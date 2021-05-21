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Факты / Мир / Мировые новости
Анастасія Рогожінська |

В ЕС достигли соглашения о введении паспортов вакцинации

єс

20 мая Рада Евросоюза и Европарламент достигли соглашения о введении паспортов вакцинации от коронавируса.

В Еврокомиссии отметили, что Covid-сертификаты будут выдавать в цифровой форме. Действовать они будут на территории ЕС.

В частности, как отмечают в ЕС, это позволит начать ослабление карантина и восстановление туризма в странах.

— Мы достигли соглашения по нашему предложению о введении цифрового сертификата вакцинации от коронавируса в ЕС, — заявили в комиссии.

О деталях введения соответствующих документов в Еврокомиссии пообещали сообщить позже.

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Паспорта вакцинации

Накануне, государства Евросоюза не смогли согласовать внедрение единой системы сертификатов вакцинации от коронавируса. Поэтому переговоры возобновились 20 мая.

В частности, такой сертификат планируют запустить в ЕС в конце июня. Документ позволит открыть больше государств Евросоюза для путешествий внутри блока.

Подробнее о паспортах вакцинации в ЕС читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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