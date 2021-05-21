В ЕС достигли соглашения о введении паспортов вакцинации

20 мая Рада Евросоюза и Европарламент достигли соглашения о введении паспортов вакцинации от коронавируса.
В Еврокомиссии отметили, что Covid-сертификаты будут выдавать в цифровой форме. Действовать они будут на территории ЕС.
В частности, как отмечают в ЕС, это позволит начать ослабление карантина и восстановление туризма в странах.
— Мы достигли соглашения по нашему предложению о введении цифрового сертификата вакцинации от коронавируса в ЕС, — заявили в комиссии.
???? We have a deal on our proposal for the EU Digital COVID-19 Certificate!
More details will follow shortly ↓#StrongerTogether
— European Commission ???????? (@EU_Commission) May 20, 2021
О деталях введения соответствующих документов в Еврокомиссии пообещали сообщить позже.
Паспорта вакцинации
Накануне, государства Евросоюза не смогли согласовать внедрение единой системы сертификатов вакцинации от коронавируса. Поэтому переговоры возобновились 20 мая.
В частности, такой сертификат планируют запустить в ЕС в конце июня. Документ позволит открыть больше государств Евросоюза для путешествий внутри блока.
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