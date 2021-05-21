В Венгрии готовятся к отмене комендантского часа и обязательного масочного режима.

Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По словам политика, Венгрия уже победила третью волну коронавируса, поэтому от некоторых ограничений можно отказаться.

Также это связано с высоким уровнем проведения вакцинации.

Виктор Орбан отметил, что уже в конце этой недели количество вакцинированных венгров составит более 5 млн. По официальным данным, всего в Венгрии проживает 9,7 млн граждан.

Кроме этого, уже вскоре в Венгрии разрешат проводить массовые мероприятия, свадьбы и другие вечеринки на открытом воздухе с участием до 500 человек.

Отмечается, что концерты и музыкальные фестивали смогут посетить граждане с сертификатами, подтверждающими иммунитет к Covid-19.

Когда именно будут отменены перечисленные ограничения, правительство Венгрии объявит в ближайшее время.

Covid-вакцинация в Венгрии

В апреле стало известно, что Венгрия ограничила права журналистов освещать ход вакцинации против коронавируса.

Теперь записывать видео и делать фотографии в больницах и кабинетах, где вакцинируют граждан, могут только представители государственного медиахолдинга MTVA.

Власти Венгрии объяснила это решение тем, что журналисты будут лишь мешать проведению кампании по иммунизации населения.

Источник: About Hungary