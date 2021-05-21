США увеличивает экспорт вакцин против коронавируса. Поставки в другие страны выросли за счет предоставления вакцины от Moderna.
До этого вакцинироваться веществом производства компании могли только американцы.
Администрация президента США Джо Байдена и представители Moderna заявили, что начали поставки вакцины за границу.
Однако пока не ясно, какие страны получили партии и сколько доз.
По информации СМИ, Pfizer также начала поставки из США в такие страны, как Мексика, Канада и Уругвай.
Вакцинация против коронавируса
В мире продолжается вакцинация против коронавируса.
Однако во многих странах фиксируется дефицит вещества, тогда как другие могут полностью иммунизировать своих граждан.
Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.
Источник: Вloomberg