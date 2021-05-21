США увеличивает экспорт вакцин против коронавируса. Поставки в другие страны выросли за счет предоставления вакцины от Moderna.

До этого вакцинироваться веществом производства компании могли только американцы.

Администрация президента США Джо Байдена и представители Moderna заявили, что начали поставки вакцины за границу.

Однако пока не ясно, какие страны получили партии и сколько доз.

По информации СМИ, Pfizer также начала поставки из США в такие страны, как Мексика, Канада и Уругвай.

Вакцинация против коронавируса

В мире продолжается вакцинация против коронавируса.

Однако во многих странах фиксируется дефицит вещества, тогда как другие могут полностью иммунизировать своих граждан.

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Источник: Вloomberg