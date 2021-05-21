В штате Луизиане, США, от наводнения после сильного дождя и урагана погибли уже пять человек, сотни семей пострадали. Метеорологи продолжают сообщать об увеличении количества осадков.

Четверо смертей из пяти произошли тогда, когда люди в наводнение находились в автомобилях.

В восточном Батон-Руже 76-летний мужчина, нуждавшийся в кислородной поддержке, погиб, когда в больнице из-за шторма не стало электроэнергии.

В районе озера Чарльз выпало более 30 см дождя. Там от непогоды пострадали около 400 семей. В районе Батон-Руж – около 300, но количество меняется каждый час, сообщает губернатор Джон Бел Эдвардс.

По прогнозу метеоролога офиса метеорологической службы в озере Чарльз Дональда Джонса, в районе Лейк-Чарльз 21 мая может выпасть еще 5-7 см осадков, в отдельных районах – 15-25 см.

Наводнение в Австралии

В марте в Австралии сильные дожди стали следствием мощных наводнений. В некоторых регионах Сиднея власти объявили о состоянии стихийного бедствия и приказали части населения эвакуироваться из города.

По всему штату открылись семь аварийных убежищ.

Главный источник воды в Сиднее плотина Варрагамба впервые за много лет вышла из-под контроля.

Подробнее о наводнении в Австралии читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: NBC News

Фото: Sachin Jose