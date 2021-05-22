В Германии арестовали мужчину, который помогал ФСБ закупать вооружение

В Германии мужчину обвиняют в закупке высокотехнологичных компонентов для использования в российской программе разработки ракет. Сейчас его арестовала местная прокуратура.

По данным правоохранителей, подозреваемый общался с гражданином РФ Сергеем К. Он просил обвиняемого быть покупателем для ФСБ.

Как отмечают в местном издании, Сергей К. в марте 2021 года контактировал с руководителем компании из немецкого города Аугсбург, которого осудили за нарушение запрета ЕС о продаже оружия в России.

Экспортные документы показали, что технику должны были использовать в нефтегазовой промышленности.

Однако на самом деле компоненты предназначались для компании Новатор, которая разрабатывает системы, в частности баллистические ракеты с ядерным зарядом.

Возможные санкции против Турции

США применят санкции к Турции и других своих партнеров, если те не откажутся от покупки оружия и военной техники в России.

По словам госсекретаря Штатов Энтони Блинкена, покупка российского вооружения, в частности С-400, дает РФ доходы и влияние на экономику страны.

Поэтому любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут попасть под действие закона CAATSA.

Источник: Der Spiegel