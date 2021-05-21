В Палестине задержали лидера организации ХАМАС в палестинской автономии Шхем Алаа Хамидана.

Алаа Хамидан входит в парламентский список Аль-Кудс, представляющий интересы группировки ХАМАС.

Его задержали минувшей ночью в Шхеме и подозревают в террористической деятельности.

Перемирие между Израилем и Палестиной

21 мая в 2.00 по Киеву вступило в силу соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа.

20 мая за соответствующее решение проголосовал кабинет безопасности Израиля, а представитель ХАМАС отметил, что прекращение огня будет двусторонним.

Также достижение перемирия подтвердили представители премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

В тоже время израильские СМИ сообщали, что после объявления перемирия в некоторых южных регионах страны сработали сирены воздушной тревоги.

21 мая президент США Джо Байден положительно отреагировал на достижение перемирия, а также отметил, что Америка поддерживает Израиль в защите от террористических групп и поможет пополнить их систему ПРО Железный купол новыми ракетами.

Источник: Newsru.co.il

Фото: Newsru.co.il