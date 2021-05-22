За коррупцию: экс-генпрокурора Албании посадили на два года и конфисковали имущество

В Албании экс-генпрокурор Адриатик Ллалла в декларации об имуществе не указал свои истинные доходы. Теперь его приговорили к двум годам тюрьмы.

Так, местный суд признал виновным 52-летнего бывшего генерального прокурора. Чиновника приговорили к двум годам тюрьмы.

Кроме того, у мужчины конфисковали имущество, в частности потому, что он не заявил о своем богатстве и из-за других нарушений в декларации об имуществе.

Ллалла стал одним из высших должностных лиц в Албании, которого признали виновным в соответствующих обвинениях.

Дело Адриатика Ллаллы

С 2021 до 2017 года Адриатик занимал должность генпрокурора, до окончания его пятилетнего мандата.

В феврале 2017 года тогдашний посол США в Тиране Дональд Лу назвал его врагом реформы. Тогда Албания работала над реформой правосудия.

Кроме того, в 2018 году Государственный департамент Штатов объявил его персоной нон грата.

В частности, он стал первым известным албанским чиновником, которому запретили въезд в американскую страну по подозрению в причастности к коррупции.

В марте 2018-го касательно Ллаллы прокуроры начали расследование. Они издали распоряжение об аресте квартиры в портовом городе Дуррес и 22 тыс. кв. м земли у Тиране.

Коррупция в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время недавней конференции заявил, что прокуроры, СБУ и полиция в последнее время начали работать очень мощно.

По его словам, мы начали окончания эпохи коррупции.

Источник: Balkan Insight