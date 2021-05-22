Учились защищать удаленные острова: японская армия провела учения

Вооруженные силы Японии в субботу, 22 мая, провели в префектуре Сидзуока, что на острове Хонсю, учения, в которых приняли участие более 3 тысяч военнослужащих

Согласно сценарию маневров, бойцы защищали удаленные острова от условного противника.

Кроме того, отрабатывалось препятствие высадке десанта на японской территории.

В ходе тренировки, военнослужащие отрабатывали ведение артиллерийского огня боевыми снарядами.

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В учениях приняли участие 45 единиц бронетанковой техники, а также 54 артиллерийских установки и боевые вертолеты.

Маневры проходят ежегодно. Обычно их проведение планируется на конец августа, однако в этом году их перенесли на более ранний срок из-за проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

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На прошлой неделе прошли учения по взаимодействию команд флагмана Госпогранслужбы Георгия Куропятникова и катера береговой охраны США Хэмилтона.

Команды были максимально сосредоточены, поскольку в любой момент могла произойти провокация со стороны российской ФСБ.

Главный объект противостояния –буровые вышки Голицинского газового месторождения.