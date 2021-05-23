Опасность с моря: министр обороны Великобритании назвал Россию угрозой номер один

Российская Федерация становится серьезной угрозой на фоне активизации своих военных кораблей и подводных лодок.

Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Россию для своей страны он назвал угрозой номер один.

По информации министерства, на днях российская подлодка была замечена в Ирландском море.

— Вдоль всего побережья Великобритании кружат десятки военных кораблей РФ. Пока Россия не изменит свое поведение, достаточно сложно понять, куда мы движемся, — заявил министр.

Также Бен Уоллес констатировал, что отношения между Великобританией и РФ остаются напряженными.

Визит Уоллеса в Украину

В августе прошлого года министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину в рамках официального визита.

Он заявил, что правительство Великобритании заинтересовано в партнерстве с Украиной для обмена опытом и военными технологиями.

Бен Уоллес убежден, что альянсу НАТО многому поучиться у Украины.

Позицию Украины на Черном море и фактор противостояния с РФ он назвал очень важным моментом.