Опасность с моря: министр обороны Великобритании назвал Россию угрозой номер один

Российская Федерация становится серьезной угрозой на фоне активизации своих военных кораблей и подводных лодок.
Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Россию для своей страны он назвал угрозой номер один.
По информации министерства, на днях российская подлодка была замечена в Ирландском море.
— Вдоль всего побережья Великобритании кружат десятки военных кораблей РФ. Пока Россия не изменит свое поведение, достаточно сложно понять, куда мы движемся, — заявил министр.
Также Бен Уоллес констатировал, что отношения между Великобританией и РФ остаются напряженными.
Визит Уоллеса в Украину
В августе прошлого года министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину в рамках официального визита.
Он заявил, что правительство Великобритании заинтересовано в партнерстве с Украиной для обмена опытом и военными технологиями.
Бен Уоллес убежден, что альянсу НАТО многому поучиться у Украины.
Позицию Украины на Черном море и фактор противостояния с РФ он назвал очень важным моментом.