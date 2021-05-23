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Дмитро Кудрявцев |

Обрыв канатной дороги в Италии: стали известны подробности происшествия

Обрыв канатной дороги в Италии

Число погибших в результате обрыва канатной дороги в Италии увеличилось до 13 человек.

По словам представителя горной службы спасения Вальтера Милана, в кабине на момент происшествия находились 15 человек.

Двое детей в критическом состоянии были на вертолете доставлены в педиатрическую больницу города Турин.

По данным местных СМИ, на канатной дороге в 2016 году проводились плановые ремонтные работы. Тогда канатную дорогу полностью разобрали и заменили кабель.

Как рассказал министр инфраструктуры Италии Энрико Джованнини, уже начато расследование причин трагедии.

В свою очередь премьер-министр страны Марио Драги выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

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В канцелярии главы итальянского правительства добавили, что Драги внимательно следит за развитием ситуации.

Обрыв канатной дороги в Италии

В воскресение, 23 мая, произошел обрыв кабеля канатной дороги, которая соединяет городок Стреза и гору Монтероне.

Трагедия произошла всего в 100 метрах от вершины горы, высота которой составляет около полутора тысяч метров.

Работа канатной дороги после локдауна восстановилась всего месяц назад.

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