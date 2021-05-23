Обрыв канатной дороги в Италии: стали известны подробности происшествия

Число погибших в результате обрыва канатной дороги в Италии увеличилось до 13 человек.
По словам представителя горной службы спасения Вальтера Милана, в кабине на момент происшествия находились 15 человек.
Двое детей в критическом состоянии были на вертолете доставлены в педиатрическую больницу города Турин.
По данным местных СМИ, на канатной дороге в 2016 году проводились плановые ремонтные работы. Тогда канатную дорогу полностью разобрали и заменили кабель.
Как рассказал министр инфраструктуры Италии Энрико Джованнини, уже начато расследование причин трагедии.
В свою очередь премьер-министр страны Марио Драги выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.
В канцелярии главы итальянского правительства добавили, что Драги внимательно следит за развитием ситуации.
Обрыв канатной дороги в Италии
В воскресение, 23 мая, произошел обрыв кабеля канатной дороги, которая соединяет городок Стреза и гору Монтероне.
Трагедия произошла всего в 100 метрах от вершины горы, высота которой составляет около полутора тысяч метров.
Работа канатной дороги после локдауна восстановилась всего месяц назад.