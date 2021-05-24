Арест Протасевича: в МИД Беларуси призвали не политизировать ситуацию

Министерство иностранных дел Беларуси призвало страны Европейского Союза дождаться заключения экспертов, прежде чем делать выводы.

Такое мнение выразил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По его словам, происшествие необходимо рассматривать с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров авиалайнера.

— Конечно, чисто по-человечески печально, что пассажиры столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиабезопасности – абсолютный приоритет. Везде и для всех, — заявил Глаз.

В МИД считают, что ЕС якобы намерено политизирует ситуацию, отказываясь разобраться в случившемся.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства пригласил в Беларусь международных экспертов, которым Минск готов предоставить все необходимые материалы для проверки.

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Угрозы сбить авиалайнер Ryanair

Накануне член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил об угрозе со стороны диспетчера аэропорта Минск-2 уничтожить гражданский авиалайнер в случае попытки покинуть воздушное пространство Беларуси.

Для этого в воздух был поднят военный истребитель Миг-29.

По мнению белорусского оппозиционера, такие действия являются актом государственного терроризма со стороны режима Лукашенко.

Источник: пресс-служба МИД Беларуси