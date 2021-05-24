Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал авиакомпании прекратить использование воздушного пространства Беларуси.

Такое решение правительство приняло после посадки самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Латвийский политик рассказал, что в воскресенье он обсуждал этот вопрос с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. По его словам, президент намерен обсудить этот вопрос в международных организациях, в частности в Совете Безопасности ООН.

— По сути, мы столкнулись с воздушным пиратством. Это уже угроза международной безопасности и порядку, — заявил глава МИД Латвии.

Задержание Протасевича

Самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о том, что он якобы заминирован.

После посадки в Беларуси задержали Романа Протасевича — бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским на территории страны.

Член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса Павел Латушко заявил, что случившееся можно назвать международным террористическим актом.

По его мнению, целью посадки самолета было задержание известного белорусского блогера Романа Протасевича, которому грозит смертная казнь в Беларуси.

Источник: Latvijas Radio