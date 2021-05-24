Госдепартамент США обеспокоен задержанием основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и требует немедленно его освободить.

В ведомстве заявили, что такие действия, совершенные режимом Лукашенко, поставили под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США.

— США решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя государствами-членами ЕС и последующее снятие с борта и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем его немедленного освобождения, — отмечают в заявлении Госдепа.

Кроме того, США поддерживают инициативу, чтобы Совет Международной организации гражданской авиации как можно быстрее рассмотрел вынужденную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси.

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Поскольку информация о причастности белорусских служб безопасности и использовании военных самолетов для сопровождения рейса вызывает серьезную обеспокоенность и требует полного расследования.

Задержание Протасевича

23 мая в Минске задержали Романа Протасевича — бывшего главного редактора белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta. Он был на борту самолета, летевшего из Афин в Вильнюс.

Когда самолет пролетал над Беларусью, поступил сигнал о его минировании. Из-за этого борт экстренно посадили, а Протасевича задержали.

В Беларуси Роман Протасевич был внесен в список террористов и объявлен в межгосударственный розыск. Против него возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям белорусского УК: организация массовых беспорядков, грубое нарушение общественного порядка и разжигание вражды.

Источник: Госдеп США