Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование захвата самолета Ryanair

Генеральная прокуратура Литвы начала расследование по факту принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair.

Об этом в воскресенье журналистам рассказала пресс-секретарь ведомства Эляна Мартинонене.

Следствие ведется при участии Бюро криминальной полиции Литвы.

Дела заведены по двум статьям уголовного кодекса: за захват самолета и похищение человека.

Правоохранители уже провели ряд процессуальных действий в аэропорту, куда приземлился лайнер, рассказал глава криминальной полиции Роландас Кишкис.

— Работает большая команда следователей, чтобы не задерживать людей. Мы быстро всех опрашиваем и отпускаем домой. Главных свидетелей десять – в основном, это члены экипажа, – сказал Кишкис.

Глава криминальной полиции пообещал собрать в понедельник пресс-конференцию, на которой будет обнародована дополнительная информация.

Беларусь угрожала сбить пассажирский самолет

Ранее член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил, что диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали сбить самолет авиакомпании Ryanair, если он не выполнит экстренную посадку.

Для этих целей в воздух был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси.

По мнению Лупашко, такие действия режима Лукашенко нельзя охарактеризовать иначе, чем акт государственного терроризма.