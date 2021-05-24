Комитет Сената США и европейские законодатели призвали приостановить полеты над Беларусью

Глава комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес и его коллеги из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польше и Великобритании призвали запретить полеты над Беларусью после задержания основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича на борту самолета Ryanair.

Они опубликовали заявление, в котором осудили власти Беларуси, призвали провести расследование и освободить Протасевича.

— Мы осуждаем угрозу применения насилия в отношении гражданского самолета в небе над Беларусью и призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для воздушных судов, — отметили они.

Пока расследование не проведут, законодатели призывают приостановить членство Беларуси в организации и запретить все полеты над республикой, включая полеты в страну и из нее.

Задержание Протасевича в Минске

23 мая в Минске экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Все потому, что когда борт пролетал над Беларусью, поступил сигнал о якобы его минировании.

Среди других пассажиров, на борту находился Роман Протасевич — основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta.

После экстренной посадки Романа Протасевича задержали. Накануне власти объявили его в межгосударственный розыск и даже просили Польшу выдать Протасевича для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Беларуси.

Источник: Комитет Сената США