Международная организация гражданской авиации (ICAO) не будет закрывать воздушное пространство над Беларусью для полетов, поскольку не имеет полномочий для этого.

Согласно Чикагской конвенции, секретариат ICAO не имеет права решать вопрос о закрытии воздушного пространства или посадке воздушных судов на мель, сообщает пресс-служба ICAO

Чикагская конвенция, о которой идет речь, это основной документ по регуляции гражданских авиаперевозок, который был утвержден еще в 1944 году.

Closure of airspace or aircraft grounding powers were never assigned to the ICAO Secretariat under the Chicago Convention. Information about which Convention Articles apply when a State doesn’t follow ICAO Standards is available here: https://t.co/mktF6FoKUB

