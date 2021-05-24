Международная организация гражданской авиации (ICAO) не будет закрывать воздушное пространство над Беларусью для полетов, поскольку не имеет полномочий для этого.

Согласно Чикагской конвенции, секретариат ICAO не имеет права решать вопрос о закрытии воздушного пространства или посадке воздушных судов на мель, сообщает пресс-служба ICAO

Чикагская конвенция, о которой идет речь, это основной документ по регуляции гражданских авиаперевозок, который был утвержден еще в 1944 году.

Closure of airspace or aircraft grounding powers were never assigned to the ICAO Secretariat under the Chicago Convention. Information about which Convention Articles apply when a State doesn’t follow ICAO Standards is available here: https://t.co/mktF6FoKUB — ICAO (@icao) May 24, 2021

Полеты над Беларусью

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет Ryanair на борту которого находился белорусский блогер-оппозиционер Роман Протасевич.

Самолет вынужден был приземлиться после сообщения о заминировании, а сразу после этого Протасевича и его спутницу задержали.

Международное сообщество остро отреагировала на этот инцидент, в частности страны ЕС рассматривают возможность введения дополнительных санкций, а Литва уже запретила любые полеты над Беларусью на официальном уровне.