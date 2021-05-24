PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

Международная организация гражданской авиации не закроет воздушное пространство Беларуси

Международная организация гражданской авиации не закроет воздушное пространство Беларуси

Международная организация гражданской авиации (ICAO) не будет закрывать воздушное пространство над Беларусью для полетов, поскольку не имеет полномочий для этого.

Читайте
Воздушное пиратство: директор Ryanair отреагировал на посадку самолета в Беларуси

Согласно Чикагской конвенции, секретариат ICAO не имеет права решать вопрос о закрытии воздушного пространства или посадке воздушных судов на мель, сообщает пресс-служба ICAO

Чикагская конвенция, о которой идет речь, это основной документ по регуляции гражданских авиаперевозок, который был утвержден еще в 1944 году.

Полеты над Беларусью

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет Ryanair на борту которого находился белорусский блогер-оппозиционер Роман Протасевич.

Самолет вынужден был приземлиться после сообщения о заминировании, а сразу после этого Протасевича и его спутницу задержали.

Международное сообщество остро отреагировала на этот инцидент, в частности страны ЕС рассматривают возможность введения дополнительных санкций, а Литва уже запретила любые полеты над Беларусью на официальном уровне.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка