SAS, KLM и Lufthansa: авиаперевозчики массово отказываются летать над Беларусью

Еще две страны призвали своих национальных авиаперевозчиков отказаться от входа в воздушное пространство Беларуси.

Речь идет о Швеции и Нидерландах.

— Мы бы хотели, чтобы все шведские авиакомпании проверили, настолько ли им необходимо летать через воздушное пространство Беларуси, — сказал руководитель Шведского транспортного агентства Саймон Послук.

Рекомендация избегать залета в белорусское авиапространство будет действовать пока ситуация не стабилизируется.

В свою очередь авиакомпания SAS подтвердила, что намерена выполнять советы ведомства, поскольку безопасность пассажиров – главный приоритет. В частности, изменения коснутся рейса между Осло и Киевом.

Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также рекомендовал национальной авиакомпании KLM отказаться от пролета над Беларусью.

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Кроме того, о приостановке полетов в воздушном пространстве Беларуси объявила и немецкая авиакомпания Lufthansa.

Запрет украинским авиакомпаниям летать над Беларусью

Во вторник, 25 мая, Украина запретит самолетам своих авиакомпаний заходить в воздушное пространство Беларуси.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко самым наглым образом пренебрег международными нормами и правилами.