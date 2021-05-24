В аэропорту Минска задержан вылет самолета Lufthansa, который должен лететь во Франкфурт в 14.20.

Пресс-служба аэропорта не смогла прокомментировать этот инцидент и заявила, что пока информация уточняется и появится позже.

Позже данные о рейсе во Франкфурт вообще исчезли с информационного онлайн-табло аэропорта, а очевидцы отмечают, что пассажиров самолета отправили на дополнительный досмотр.

Посадка самолета в Минске

23 мая в Минске вынужденную экстренную посадку совершил самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился белорусский блогер-оппозиционер Роман Протасевич.

Самолет посадили из-за внезапного сообщения о заминировании, а в аэропорту Протасевича, которого власти Беларуси обвиняют в создании массовых беспорядков, сразу задержали вместе с его спутницей.

Международное сообщество, в том числе и Украина, требует немедленно освободить Романа Протасевича и провести международное расследование.