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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

В Минске задержали вылет самолета во Франкфурт

В Минске задержали вылет самолета во Франкфурт

В аэропорту Минска задержан вылет самолета Lufthansa, который должен лететь во Франкфурт в 14.20.

Пресс-служба аэропорта не смогла прокомментировать этот инцидент и заявила, что пока информация уточняется и появится позже.

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Позже данные о рейсе во Франкфурт вообще исчезли с информационного онлайн-табло аэропорта, а очевидцы отмечают, что пассажиров самолета отправили на дополнительный досмотр.

Посадка самолета в Минске

23 мая в Минске вынужденную экстренную посадку совершил самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился белорусский блогер-оппозиционер Роман Протасевич.

Самолет посадили из-за внезапного сообщения о заминировании, а в аэропорту Протасевича, которого власти Беларуси обвиняют в создании массовых беспорядков, сразу задержали вместе с его спутницей.

Международное сообщество, в том числе и Украина, требует немедленно освободить Романа Протасевича и провести международное расследование.

Фото: Depositphotos

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