В Министерстве иностранных дел Канады отреагировали на задержание бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta (признанного экстремистским в Беларуси) Романа Протасевича.

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно призвал немедленно освободить журналиста и блогера Протасевича, задержанного в Минске.

— Принудительная смена курса и посадка самолета Ryanair в Минске и арест журналиста Романа Протасевича — это серьезное вмешательство в гражданскую авиацию и откровенное нападение на свободу слова. Канада призывает Беларусь освободить Протасевича, — заявил министр иностранных дел Канады.

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Le détournement par le Bélarus & l’atterrissage forcé d’un avion @RyanAir à Minsk & l’arrestation du journaliste Roman Pratasevich sont une ingérence sérieuse dans l’aviation civile & une attaque contre la liberté de la presse. Le ???????? exhorte le #Bélarus à libérer M. Pratasevich. — Marc Garneau (@MarcGarneau) May 23, 2021

Задержание Протасевича

23 мая журналиста Романа Протасевича задержали в Минске. Он летел на самолете рейсом, который направлялся из Афин в Вильнюс.

Однако когда самолет пролетал над Беларусью, то поступил сигнал о том, что он якобы заминирован. Из-за этого самолет вынужденно экстренно посадили, а Протасевича задержали.

Вскоре самолет Ryanair, на котором летел задержанный журналист, продолжил свой курс в Вильнюс, однако уже без Романа Протасевича.

Накануне представители власти Беларуси просили Польшу выдать Протасевича, обвиняемого по делу в массовых беспорядках в Беларуси.