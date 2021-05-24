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Юлія Захарченко |

Откровенное нападение на свободу слова: Канада призвала Беларусь освободить Протасевича

Канада

В Министерстве иностранных дел Канады отреагировали на задержание бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta (признанного экстремистским в Беларуси) Романа Протасевича.

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно призвал немедленно освободить журналиста и блогера Протасевича, задержанного в Минске.

— Принудительная смена курса и посадка самолета Ryanair в Минске и арест журналиста Романа Протасевича — это серьезное вмешательство в гражданскую авиацию и откровенное нападение на свободу слова.

Канада призывает Беларусь освободить Протасевича, — заявил министр иностранных дел Канады.

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Задержание Протасевича

23 мая журналиста Романа Протасевича задержали в Минске. Он летел на самолете рейсом, который направлялся из Афин в Вильнюс.

Однако когда самолет пролетал над Беларусью, то поступил сигнал о том, что он якобы заминирован. Из-за этого самолет вынужденно экстренно посадили, а Протасевича задержали.

Вскоре самолет Ryanair, на котором летел задержанный журналист, продолжил свой курс в Вильнюс, однако уже без Романа Протасевича.

Накануне представители власти Беларуси просили Польшу выдать Протасевича, обвиняемого по делу в массовых беспорядках в Беларуси.

Фото: Pixabay

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