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Факты / Мир / Мировые новости
Анастасія Рогожінська |

ЕС вызвал посла Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске

європейський сою з єс

24 мая в Евросоюзе вызвали посла Беларуси Александра Михневича. Белорусского представителя вызвали из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Так, дипломата Михневича проинформировали о решительном осуждении со стороны ЕС и всех государств-членов блока действий белорусских властей по самолету Ryanair. Ведь это поставило под угрозу безопасность его пассажиров и экипажа.

Как отметили в пресс-службе ЕС, генсек Еврослужбы внешних воздействий Стефано Саннино озвучил позицию блока о том, что возмутительные действия Минска — это еще одна кричащая попытка заглушить все голоса оппозиции в Беларуси.

В то же время Саннино призвал немедленно освободить Романа Протасевича.

Кроме того, в Евросоюзе заявили, что рассмотрят последствия этих действий, в том числе возможные меры против виновных.

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Задержание Протасевича

23 мая самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о якобы минировании.

На борту находился экс-главный редактор Telegram-канала Nexta 26-летний белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Впоследствии мужчину задержали. Теперь ему грозит смертная казнь.

Подробнее о задержании Протасевича в Минске — читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ЕС

Фото: Depositphotos

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