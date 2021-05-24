ЕС вызвал посла Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске

24 мая в Евросоюзе вызвали посла Беларуси Александра Михневича. Белорусского представителя вызвали из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Так, дипломата Михневича проинформировали о решительном осуждении со стороны ЕС и всех государств-членов блока действий белорусских властей по самолету Ryanair. Ведь это поставило под угрозу безопасность его пассажиров и экипажа.

Как отметили в пресс-службе ЕС, генсек Еврослужбы внешних воздействий Стефано Саннино озвучил позицию блока о том, что возмутительные действия Минска — это еще одна кричащая попытка заглушить все голоса оппозиции в Беларуси.

В то же время Саннино призвал немедленно освободить Романа Протасевича.

Кроме того, в Евросоюзе заявили, что рассмотрят последствия этих действий, в том числе возможные меры против виновных.

Задержание Протасевича

23 мая самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о якобы минировании.

На борту находился экс-главный редактор Telegram-канала Nexta 26-летний белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Впоследствии мужчину задержали. Теперь ему грозит смертная казнь.

Подробнее о задержании Протасевича в Минске — читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ЕС