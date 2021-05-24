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Анастасія Рогожінська |

Евросовет может ввести санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске

шарль мішель

Сегодня, 24 мая, лидеры стран-членов ЕС рассмотрят возможность принятия санкций из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

— То, что вчера произошло, — это международный скандал. Жизни европейских гражданских лиц оказались под угрозой, — подчеркнул он.

По словам Мишеля, такие действия неприемлемы. Поэтому Евросовет включила вопрос санкций в обсуждение на специальное заседание 24 мая.

Как добавил президент Евросовета, лидеры стран ЕС готовят различные варианты и возможные меры.

— Я надеюсь, что сегодня вечером мы сможем принять решение по этому поводу, — сказал он.

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Посадка Ryanair в Беларуси

23 мая в аэропорту в Минске экстренно приземлился самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.

Причиной посадки стало сообщения о заминировании.

Кроме того, после посадки, власти Беларуси задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он находился на борту самолета.

В то же время международное сообщество остро отреагировало на этот инцидент. Так, некоторые страны планируют запретить любые полеты над Беларусью на официальном уровне.

Фото: Depositphotos

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