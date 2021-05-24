Встреча Байдена и Путина: СМИ назвали вероятную страну

Стало известно, где в ближайшее время могут встретиться президенты США и России.

По информации швейцарских источников, Джо Байден и Владимир Путин встретятся в Женеве.

Накануне Женеву как наиболее вероятное место встречи президентов назвал один из корреспондентов журналистского пула Белого дома США.

Встреча Байдена и Путина

В апреле президент США Джо Байден выразил надежды на встречу с Владимиром Путиным летом 2021 года.

Этому предшествовал телефонную разговор между президентами. Тогда Байден открыто предложил Путину встретиться на нейтральной территории, чтобы обсудить ряд проблемных вопросов, которые нужно решить.

После этого такие страны, как Исландия, Финляндия и Австрия предложили президентам предоставить площадку для такой встречи.