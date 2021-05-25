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Софія Зінов'єва |

Аплодирую их мужеству: Джо Байден поддержал белорусов и осудил арест Протасевича

Джо Байден - 46 президент США

Президент США Джо Байден осудил инцидент с задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича в Беларуси и назвал вынужденную посадку самолета отрицанием международных норм.

Также лидер страны отметил, что Соединенные штаты присоединяются к международному сообществу и требуют немедленного освобождения Протасевича и других политических заключенных режима самопровозглашенного президента Лукашенко.

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Также Байден положительно отреагировал на призывы Евросоюза о введении экономических санкций и отметил, что уже попросил свою команду разработать варианты привлечения виновных к ответственности.

— Я аплодирую мужеству и решимости белорусов, которые борются за основные права, включая таких журналистов, как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе, — отметил Джо Байден.

Арест Романа Протасевича

23 мая в Минском аэропорту принудительно посадили самолет авиалиний Ryanair из-за сообщения о заминировании.

На его борту находился оппозиционный журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого белорусские власти обвиняют в поддержке массовых беспорядков и протестов.

После посадки самолета, журналиста и его девушку сразу арестовали, о том, какие последствия задержание Протасевича будет иметь для Украины и Беларуси, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: White House

Фото: Getty Images

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