Власти Беларуси в попытках подавить свободу слова пересекла очередную красную линию и такие действия не могут оставаться без ответа. Так прокомментировал решение Кабмина о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

— Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске — это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную красную линию, и такие действия не могут остаться без ответа. Решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту, несомненно, было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко, — написал Данилов в Facebook.

Он подчеркнул, что Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в Беларуси и солидаризируется с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости.

— Авантюристические решения, которые принимаются в условиях единоличной диктатуры, как показывает авиационная история, приводят к массовым человеческим жертвам, как это было в ситуации с катастрофой рейса МН-17, сбиванием украинского Boeing 737 под Тегераном и тому подобное. Эти действия вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, — отметил он.

Также Данилов добавил, что решение поднятием в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил могло привести к авиационной катастрофе.

— В ситуации войны, в которой находится наша страна, решение руководства государства обусловлены интересами национальной безопасности, поэтому Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и запрета на пролеты воздушным судам с украинской регистрацией в и через территорию Беларуси .

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00 ч. 00 мин. 26 мая.

На внеочередном заседании Кабинет министров поручил Мининфраструктуры, Госавиаслужбы и ГП Украэрорух принять для этого необходимые меры.

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