Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила рейс в Минск из Франкфурта-на-Майне, запланированный на 26 мая.

Кроме того, перевозчик отменил и обратный рейс из Минска на 27 мая.

– Безопасность является главным приоритетом в Lufthansa, – сообщают в компании.

Lufthansa не приняла решения относительно дальнейших полетов.

– Мы будем отслеживать ситуацию и держать постоянную связь с представителями власти, – пообещали в авиакомпании.

Сейчас Lufthansa просит пассажиров, у которых есть билеты, проверять статус их полета, поскольку рейсы в Минск в ближайшее время будут претерпевать изменения.

Прекращение полетов над Беларусью

Днем 25 мая Lufthansa была в списке из 11 авиакомпаний, которые намерены приостановить полеты над Беларусью.

Такое решение перевозчики приняли в ответ на задержание основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был среди пассажиров рейса авиакомпании Ryanair.

Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, заставили экстренно сесть в аэропорту Минска с применением истребителей.

В Беларуси такие действия объяснили поступлением сигнала о заминировании, когда борт пролетал над страной.

Источник: Handelsblatt, Lufthansa