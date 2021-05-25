Россиянина депортируют из США после попытки взлома компьютерной сети Tesla

В США суд приговорил к десяти месяцам заключения россиянина Егора Крючкова, который признал себя виновным в подготовке к взлому компьютерной сети компании Tesla.

Крючков признал себя виновным в попытке заплатить работнику Tesla $500 тыс. за установку вредоносного программного обеспечения на заводе электрических батарей компании в Неваде, пытаясь похитить секретные документы с целью последующего выкупа.

Россиянина задержали еще в августе и отправили в СИЗО, где он почти отбыл срок, который ему присудил суд.

Прежде чем мужчину депортируют он должен уплатить почти $14 825 компенсации за время, которое компания потратила на расследование попытки вторжения и передачи дела в ФБР.

После ареста в августе Крючков заявил, что власти РФ знали о его деле, но прокуратура США и ФБР никогда не указывали в документах его связей с Кремлем.

По информации СМИ, ему грозило до пяти лет заключения и штраф в размере $250 тыс.

Tesla приостановила продажу электромобилей за биткоины

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