Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что США и Евросоюз привлекут самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к ответственности.

По информации Белого дома, во время разговора Салливана с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской советник дал понять, что США в координации с ЕС и другими союзниками будут привлекать режим Лукашенко к ответственности.

Также Салливан осудил инцидент с вынужденной посадкой самолета в Минске и арестом Романа Протасевича. Он также подчеркнул, что Соединенные штаты требуют немедленного освобождения оппозиционного блоггера.

В частности, политик отметил важность и необходимость проведения в Беларуси свободных и справедливых выборов под контролем ОБСЕ.

Реакция Байдена на арест Протасевича

Глава США Джо Байден также поддержал народ Беларуси и осудил задержание Протасевича.

В своем заявлении Байден сказал, что аплодирует мужеству и решимости белорусов в борьбе за свои права.