В Беларуси обнародовали видео с арестованной девушкой основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Софией Сапегой.

На видео девушка говорит о том, что является редактором Telegram-канала Черная книга Беларуси, где публикуют личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

Тем временем представители Telegram-канала Nexta сообщают, что девушку под угрозой пыток и с применением насилия вынудили признаться в том, чего она точно не совершала.

Арест Софии Сапеги

25 мая стало известно об аресте сроком на два месяца девушки основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Софии Сапеги.

По словам ее адвоката Александра Филановича, Сапега проведет это время в СИЗО КГБ. Вскоре защитник намерен посетить Софию по месту ее содержания.

Девушку подозревают в якобы организации массовых беспорядков.

Ее вместе с Романом Протасевичем задержали 23 мая после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Подробнее об аресте Софии Сапеги читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Nexta

Фото: София Сапега