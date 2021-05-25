Для продвижения кампании по вакцинации населения против коронавируса в Польше объявили о запуске лотереи. Граждане смогут выиграть деньги и автомобили.
Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик.
Лотерея Totalizator Sportowy стартует с 1 июля 2021 года. У каждого ее участника будет четыре шанса на выигрыш. Есть лот в размере 500 злотых.
Каждую неделю будут разыгрываться деньги, 50 000 злотых, и различные материальные призы, например, электрические скутеры, топливо или страховые ваучеры.
Кроме того, каждый месяц будет разыгрываться два денежных приза в размере 100 000 злотых, плюс гибридный автомобиль, а в финале — два лота по 1 млн злотых и гибридный автомобиль.
По словам спикера, люди, которые уже сделали прививки, также смогут принять участие в лотерее.
#SzczepimySię #OstatniaProsta pic.twitter.com/DuxhtgialA
— #SzczepimySię (@szczepimysie) May 25, 2021
Вакцинация против коронавируса
В мире с декабря 2020 года продолжается иммунизация против коронавируса.
Однако процесс проходит неравномерно, в некоторых странах люди не спешат делать прививки.
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Источник: TVN24