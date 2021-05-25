Для продвижения кампании по вакцинации населения против коронавируса в Польше объявили о запуске лотереи. Граждане смогут выиграть деньги и автомобили.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик.

Лотерея Totalizator Sportowy стартует с 1 июля 2021 года. У каждого ее участника будет четыре шанса на выигрыш. Есть лот в размере 500 злотых.

Каждую неделю будут разыгрываться деньги, 50 000 злотых, и различные материальные призы, например, электрические скутеры, топливо или страховые ваучеры.

Кроме того, каждый месяц будет разыгрываться два денежных приза в размере 100 000 злотых, плюс гибридный автомобиль, а в финале — два лота по 1 млн злотых и гибридный автомобиль.

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По словам спикера, люди, которые уже сделали прививки, также смогут принять участие в лотерее.

Вакцинация против коронавируса

В мире с декабря 2020 года продолжается иммунизация против коронавируса.

Однако процесс проходит неравномерно, в некоторых странах люди не спешат делать прививки.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: TVN24