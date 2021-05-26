Президент США Джо Байден во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным планирует затронуть тему Украины.

Еще одной темой для переговоров будет ситуация в Беларуси, заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Президент также поднимет вопрос Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности страны. Он также планирует затронуть вопрос Беларуси, — сказала Джен Псаки.

По словам Псаки, представители стран обсудят весь спектр насущных вопросов в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Встреча Байдена и Путина

Встреча лидеров США и России состоится 16 июня 2021 года в Женеве.

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Эту информацию 25 мая подтвердили Белый дом и Кремль.

Подробнее о встрече Байдена и Путина читайте на Фактах ICTV.

Источник: The White House