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Факты / Мир / Мировые новости
Людмила Грубник |

Украина и Беларусь: в Белом доме назвали темы встречи Байдена и Путина

Білий Дім

Президент США Джо Байден во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным планирует затронуть тему Украины.

Еще одной темой для переговоров будет ситуация в Беларуси, заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Президент также поднимет вопрос Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности страны. Он также планирует затронуть вопрос Беларуси, — сказала Джен Псаки.

По словам Псаки, представители стран обсудят весь спектр насущных вопросов в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Встреча Байдена и Путина

Встреча лидеров США и России состоится 16 июня 2021 года в Женеве.

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Эту информацию 25 мая подтвердили Белый дом и Кремль.

Подробнее о встрече Байдена и Путина читайте на Фактах ICTV.

Источник: The White House

Фото: Depositphotos

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