Президент США Джо Байден во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным планирует затронуть тему Украины.
Еще одной темой для переговоров будет ситуация в Беларуси, заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
— Президент также поднимет вопрос Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности страны. Он также планирует затронуть вопрос Беларуси, — сказала Джен Псаки.
По словам Псаки, представители стран обсудят весь спектр насущных вопросов в отношениях между Вашингтоном и Москвой.
Встреча Байдена и Путина
Встреча лидеров США и России состоится 16 июня 2021 года в Женеве.
Эту информацию 25 мая подтвердили Белый дом и Кремль.
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Источник: The White House