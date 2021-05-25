Спасся на руках отца: мальчик потерял всю семью в аварии на канатной дороге в Италии

В результате аварии на канатной дороге в горах на севере Италии выжил только 5-летний мальчик. Остальные 14 пассажиров, среди которых была вся его семья погибли.

Сейчас ребенок со сломанными ногами и тяжелыми ранениями головы и грудной клетки находится в больнице.

Мальчика доставали из кабины несколько минут, потому что его на руках крепко держал отец, который на тот момент еще был жив. Ребенка доставили в больницу на вертолете.

Как выяснилось, в тот день по канатной дороге ехали 26-летняя мать, 30-летний отец, двухлетний братик и даже прадедушка и прабабушка мальчика, которые приехали в гости из Израиля.

Бабушка и дедушка прилетели к семье из Тель-Авива, чтобы избежать военного конфликта между Израилем и ХАМАС.

— Ицхак и Барбара хотели увидеть правнуков. В Израиле падали ракеты; они подумали: Что может произойти в Италии? — рассказала журналистам тетя 5-летнего мальчика.

Сейчас посольство Израиля в Риме сотрудничает с родственниками, чтобы отправить тела членов семьи на родину.

Причина катастрофы

Следствие по делу падения кабины с канатной дороги в Италии продолжается.

Наиболее вероятной версией является техническая неисправность после долгого простоя. Работа канатной дороги после локдауна возобновилась всего месяц назад.

Премьер-министр Италии Марио Драги выразил свои соболезнования по поводу трагедии в горах Пьемонта.

Прокурор Олимпия Босси, которая вела расследование катастрофы, призналась журналистам, что она еще не видела такого ужаса, который произошел на канатной дороге.

По ее инициативе перед началом вывоза тел погибших прошла минута молчания.